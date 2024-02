168 millió forintos támogatást nyert turisztikai beruházásokra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül az algyői önkormányzat. A pályázat eredményeképp egy komplex beruházás jön létre Algyőn. Fejlesztik egyrészt a szabadstrandot, ezen belül közműpótlásokat építenek ki, a büféhez tartozó vendégteret újítják, információs táblákat készítenek, valamint csúszdát és egyéb élményelemeket létesítenek a strandon. A Tájház és az Ezerjóház is a program része: előbbi helyi védettségű vaskapuját felújítják, az Ezerjóház kapuját cserélik, valamint járdát építenek és kerékpár-támaszokat alakítanak ki. A tanösvényt kitakarítják és interaktív elemeket helyeznek ki. A projekt keretében a Levendula szállót és a kilátót is fejlesztik. Utóbbi faszerkezetét lefestik és a sétányt felújítják. A projektet 2026 tavaszára fejezik be az előzetes tervek szerint.