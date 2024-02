A szponzori tevékenységéről is ismert a metALCOM, ami azzal indult, hogy egy általuk gyártott lelátót a városnak adományoztak, a mobilnézőteret azóta is használják szentesi rendezvényeken. Elesett sorsú embereken is segítenek, és Bozó Zoltán számára külön öröm, hogy a munkatársai karácsony előtt kiválaszthatták, kiket ajándékozzon meg a vállalat, és két szentesi szervezetre esett a választásuk.