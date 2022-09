Szinte mindegyik vasúti átjáróban ellenőriztek a rendőrök a héten az országban, hogy lehetőség szerint megelőzzék a vasúti baleseteket. A Csongrád-Csanád Megyei rendőr-főkapitányság munkatársai is végigjárták a megyei átjárókat. Ez most azért is kiemelt feladat, mert szinte nem múlt el olyan hét az évben mostanáig, amelyikben nem történt valamilyen vasúti baleset. A MÁV Zrt. Kommunikációs igazgatósága lapunkkal azt közölte, hogy Csongrád-Csanád megyében idén három baleset történt vasúti átjáróban. A március 19-én Szentes-Szegvár közötti és a július 22-én Makó-Szőreg közötti balesetekben senki sem sérült meg. Április 5-én Mindszent közelében viszont öten meghaltak és ketten súlyosan megsérültek.