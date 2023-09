Összesen 477 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök vasárnap – közölte hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanád vármegyében ezúttal 432 határsértőt találtak Ásotthalmon, Mórahalmon és Röszkén. A szomszédos Bács-Kiskunban ezúttal 9 migránst fogtak Kiskunfélegyházán, Mélykúton és Tompán. De találtak illegális bevándorlókat Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében valamint Budapesten is. Ugyancsak vasárnap a határkerítés Csongrád-Csanádi szakaszán minden eddiginél több, 701 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor iráni, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök így a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai Pannon RTV pedig legfrissebb riportjában azt írta, hogy gyalog és taxival járnak bevásárolni Szabadkán és környékén a migránsok, akik egyre többen vannak, és egyre eltökéltebbek, hogy a jobb élet reményében eljussanak a Nyugat-európai országok valamelyikébe.

A lap szerint nemcsak a Szabadka környéki erdők vannak tele illegális migránstáborokkal, hanem a szabadkai magánszállások, panziók is egyre túlterheltebbek. Legtöbbjük török útlevéllel száll meg ezekben a panziókban. Több migránstól is megkérdezték, hogyha már van török útlevelük, miért nem mennek legálisan Magyarország irányába, miért dobálják el az erdőkben a török útleveleket. Általában azt mondták, hogy azért, mert ezekkel az útlevelekkel nem tudnak legálisan belépni Magyarország területére. Így feltételezhetően ezek a török útlevelek hamisak lehetnek. Hamis török útleveleket pedig már több alkalommal is lefoglalt a szabadkai rendőrség.