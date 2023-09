Péntektől vasárnapig több mint 2100 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök – közölte hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrségi statisztika szerint pénteken 993, szombaton 587, vasárnap 527 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az elmúlt teljes héten az ország területén összesen 5132 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten – szeptember 11-től 17-ig – 5270 embert találtak.

Ahogy már említettük, egyetlen nap alatt, csak vasárnap 527 határsértőt találtak az országban. Közülük Csongrád-Csanádban 15 csoportban 471 illegális bevándorlót tartóztattak föl Ásotthalmon, Mórahalmon, Öttömösön és Röszkén. De találtak migránsokat Bács-Kiskun, és Győr-Moson-Sopron vármegyében, valamit Budapesten is.

Ugyanaznap a határkerítés Csongrád-Csanádi szakaszán 8 csoportban 312 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, orosz, pakisztáni, Srí-lankai, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök így a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy továbbra is aktív a balkáni útvonal, folyamatosan érkeznek az újabb migránscsoportok Szabadkára és környékére. A lap szerint az illegális bevándorlók egy része magánszállásokon és panziókban száll meg, de a határmenti erdőkben és a migránstáborokban is sokan vannak. Taxisok fuvarozzák őket, akik élelemmel és más szükséges holmival is ellátják az illegális bevándorlókat. A szállásért egy éjszakára 10-20 eurót fizetnek a migránsok a panziókban.