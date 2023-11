Meghallgatta kedden a parlament honvédelmi és rendészeti bizottsága a belügyminisztert. Pintér Sándor egyebek mellett beszélt a migrációról is. Sajtóbeszámolók szerint elmondta, hogy nehéz, de eredményes éven van túl a Belügyminisztérium. A miniszter elmondta: Ukrajnából 545 ezer, a háború elől menekülő ember jött Magyarországra, Románián keresztül pedig 697 ezer.

Ugyanakkor rendkívüli volt a helyzet szerinte a magyar-szerb határszakaszon is a migráció miatt. Emlékeztetett, hogy a déli határra határvadász egységeket telepítettek, amelyek beváltották a reményeket. Jelenleg 1200 határvadász szolgál, akik a rendőrökkel közösen naponta állítanak meg migránscsoportokat. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy ők a migránsoktól kézifegyvereket, vállról indítható fegyvereket is lefoglaltak. Pintér Sándor szerint a megoldás a szerb oldalon van, a magyar egységek csak segíteni tudnak a kollégáiknak. Pintér Sándor hozzátette azt is, hogy Magyarországon nem fognak lövöldözni az embercsempészek. November 27-én a V4-ek belügyminiszterei az osztrákkal és a némettel együtt közös értekezletet tartanak Röszkén a témában, jelentette be a miniszter.