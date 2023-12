Miután begyűjtötték és elszállították az Észak-Bácska térségében rejtőzködő migránsokat és felszámolták a főbb embercsempész-hálózatokat, a különleges rendőri egységek nagyobb részét átvezényelték Szerbia más térségeibe, elsősorban a déli határra – írta a szerbiai Pannon RTV. A lap szerint ugyanis az illegális bevándorlók 95 százaléka Észak-Macedóniából és Bulgáriából jut be Szerbiába. Észak-Bácska területén most nagyjából 150 csendőr maradt, ők próbálják megakadályozni, hogy a migránsok visszaszivárogjanak a térségbe. A Vajdasági Magyar Szövetség 2015 óta a határ menti magyarlakta településeket érintő migránsválság kezeléséért harcol kitartóan. Ennek köszönhető az október 28-án indult átfogó rendőrségi akció is.

Arról pedig már az Alapjogokért Központ számolt be, hogy egy kutatásuk szerint az illegális bevándorlással kapcsolatos kérdésekben továbbra is nemzeti egyetértés van a választókorú magyarok körében: tízből nyolc megkérdezett úgy látja, hogy a migráció és a terror kéz a kézben járnak, háromnegyedük pedig nem tartja a kvótákon alapuló kötelező szétosztást valódi megoldásnak.

A november 22-e és 26-a között, ezer felnőtt telefonos megkérdezésével készített felmérés szerint a válaszadók óriási többsége, 86 százaléka aggasztónak tartja a bevándorlók által elkövetett lőfegyveres támadásokat, míg 82 százalékuk szerint közös érdek a polgárok és határok védelme. A felmérés szerint az ellenőrizetlen tömeges népvándorlás és az erőszak összefonódása láttán nem csoda, hogy a magyarok 75,3 százaléka nem tartja valódi megoldásnak Brüsszel kvóta tervezetét.