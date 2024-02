Összesen 15 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban kedden – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. A migránsokat Csongrád-Csanád vármegyében Szegeden, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Felsőnyárádon találták.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor szír, illetve török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai pannon RTV pedig utánajárt annak, hogy mi a helyzet most Szabadkán, Királyhalmon és Horgoson. Azt írták, hogy elhagyatott migránstáborok sokasága található a Szabadka melletti makkhetesi erdőben. Némelyik tábor olyan nagy volt, hogy akár több százan is bujkálhattak ott. Az erdő alatt élő helyiek elmondták, október óta nyugodt a helyzet. Jelenleg nincsenek illegális bevándorlók az észak-bácskai településeken. A migránsok nem tértek vissza vajdasági falvakba az októbertől tartó fokozott rendőrségi jelenlét óta. Egyesek szerint a éjszakánként kisebb számban most is járnak oda illegális bevándorlók, hogy megpróbáljanak átjutni a közeli határkerítésen Magyarországra, de a hatóság feltartóztatja őket.

A szerb közmédia jelentése szerint a migránsok most Észak-Vajdaság helyett leginkább Bosznia-Hercegovina irányába mennek. A boszniai oldalon található Bijeljina város kórházába 2015 óta negyven, a Drinába fulladt migráns holttestét vitték be, a hatóságok szerint az áldozatok száma ennél jóval nagyobb, mivel a Drina valószínűleg ennél kétszer-háromszor több holttestet is elnyelt.