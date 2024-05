Kedden összesen 18 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy Olaszország további hat hónappal meghosszabbítja az ellenőrzést a szlovén határon. Ezt a római belügyminisztérium közölte szerdán, nyilvánosságra hozva a tárcavezető, Matteo Piantedosi és szlovén kollégája, Bostjan Poklukar közötti egyeztetés részleteit.

Matteo Piantedosi kedden telefonon egyeztetett Bostjan Poklukarral. Az olasz belügyminiszter megerősítette szlovén kollégájának, hogy Róma fenntartja a határellenőrzést, melyet június 18-től újabb hat hónappal hosszabbít meg. A két ország közötti határ ellenőrzését 2023. október 21-jén vezették be. A belügyminisztérium közleménye szerint az ellenőrzés meghosszabbítását a többi között az indokolja, hogy Olaszország, amely az iparilag legfejlettebb államokat tömörítő G7-es csoport soros elnöke, a következő hónapokban is fenntartja a kiemelt nemzetbiztonsági készültséget. Matteo Piantedosi hangoztatta, hogy az olasz fél továbbra is úgy végzi a határellenőrzést, hogy az minél kevesebb fennakadást okozzon a személy- és áruforgalomban. Az olasz hatóságok legutolsó, márciusban közölt adatai szerint az olasz-szlovén határellenőrzés során több mint ötvenezer embert azonosítottak, és számos gépjárművet foglaltak le, mivel emberek vagy tiltott árú csempészésére használták őket. Kilencven embert vettek őrizetbe, közülük ötvennel szemben embercsempészés miatt indult eljárás. További több mint 350 emberrel szemben más bűncselekmény miatt emeltek vádat, például kábítószer- vagy fegyverkereskedelem, valamint dohánycsempészés miatt.