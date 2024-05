A megalapozott gyanú szerint a 19 éves férfi 2023. június 6-a és szeptember 8-a között egymás után követte el a bűncselekményeket a városban. Köztük több helyi áruházba is betért, ahonnan a kiszemelt termékekkel együtt, fizetés nélkül távozott. Emellett két balkonládát is elvitt, valamint az egyik alkalommal elterelte a sértett figyelmét, majd eltulajdonította a táskáját, amiben benne volt a pénztárcája is. A helybéli lakost a rendőrök előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

Lopás miatt indult ellene eljárás, amit a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai lezártak, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.