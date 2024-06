Csütörtökön összesen négy határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök – közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. Mind a négy migránst Csongrád-Csanád vármegyében, Ásotthalmon találták.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Ugyanaznap a határkerítés csongrád-csanádi szakaszán két embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarországra jöjjön.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy a németországi menedékkérelmi eljárások megsokszorozódása miatt az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége munkaerő kölcsön adásával segíti a német szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalt. Az Európai Unióban tavaly benyújtott 1,1 millió menedékkérelem mintegy harmadát, vagyis 351 951-et Németországba adták be. Viszont az utóbbi időben valamelyest csökkent az első alkalommal benyújtott menedékkérelmek száma az országban. Az unió ügynöksége az utóbbi években több alkalommal is küldött szakembereket, főleg az illegális bevándorlás által különösen sújtott Görögországba, Olaszországba, valamint legutóbb Romániába. Most pedig Németország először profitál az uniós ügynökség segítségéből.