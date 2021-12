November 28-tól december 24-ig mindennap az adventi naptárhoz hasonlóan „kinyílik” egy ablak Deszken is. A faluház szervezésében idén is napról napra egyre több ablakot világítanak majd ki a helyiek, akiknek még van lehetősége jelentkezni, ugyanis vannak még kiadó helyek. A csatlakozók egy doboz szaloncukrot kapnak ajándékba. Az éppen aktuális ablak helye mindig titkos lesz, azt fel kell fedezniük a deszkieknek, akik ehhez segítséget is kapnak, ugyanis a faluház közösségi oldalán mindennap térképet tesznek majd közzé, jól körülhatárolva a falunak azt a részét, ahol az ablak van. Nem verseny, és nyeremény sem jár érte, helyette izgalommal, jó sétával, új élményekkel gazdagodnak az ablakok keresői.