Kiemelte, a helyiek már nagyon várták, hogy újra közösségépítő rendezvény legyen a faluban. A polgármester szerint az ilyen eseményekre nemcsak azért van szükség, mert így csapatot tudnak építeni, hanem azért is, mert az emberek beszélgetnek, felidézik a régi időket, valamint a békétlenségek is helyre tudnak jönni, ebben segít egy-egy pohár pálinka és a közös munka is.

Az egyik disznót teljes egészében, míg a másik esetében a 200 kilogramm feletti részt ajánlották fel helyi vállalkozók, de emellett sok más hozzávaló is felajánlásként érkezett, épp úgy, mint a kenyér és a sör. Reggelire sült vér és sültek készültek, később töltött káposzta és pörkölt főtt a levágott állatokból, valamint a hurka- és kolbásztöltés sem maradt el. Tehát spájzolásról szó sem volt, szinten mindent elfogyasztottak szombaton. Desszertnek több száz palacsinta sült, míg a jó hangulatról Tari József gondoskodott.