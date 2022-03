Nagyállomásról 2021. november 29-én hajnalban indult az első tramtrainjárat, amire annyian szálltak fel, hogy a szerelvényen egy tűt nem lehetett volna elejteni. A tramtrain próbaüzem alatti járatait azóta is nagyon sokan használják. Többször ülőhely szinte csak azoknak jut, akik a végállomáson szállnak fel.

Nemsokára 100-zal megy

– A tramtrain elmúlt negyedéve szerintem mindenképpen pozitív, a felmerült technikai problémák ellenére is. November 29-től április 15-ig próbaüzem zajlik. Egy teljesen új infrastruktúránál természetes, hogy előkerülnek ezek a problémák. Ilyen jellegű közlekedési forma még nem volt Magyarországon – mondta Mucsi László, a tramtrainprojekt tanácsadója. Kiemelte, ahogy a beüzemelés halad előre, úgy csökkennek a problémák is, a rendszer egyre gördülékenyebben működik.

– Jó úton halad a tramtrain, hogy a két város, Vásárhely és Szeged között a tervezett 100 kilométer/órás sebességgel köz­­lekedjen. A gyártó több min­­dent vizsgált és kipróbált, a futóműveket most optimalizálják. Ha ez megtörténik, és a közlekedési hatóság is engedélyt ad rá, akkor gyorsabb lesz az átjutás Szegedre. Ez­­után kerül sor a járatsűrítésekre – tudtuk meg Mucsi Lászlótól. A projekt tanácsadója azt is elárulta, az utasszám a jelenlegi, óránkénti járatok mellett is magas.

– Az utasszámlálások szerint naponta átlagosan több mint 2000 utas veszi igénybe a tramtraint, úgy, hogy most főleg csak óránként jár, illetve reggel és délután van egy kis „rásűrítés” – fogalmazott.

Az utasok véleménye is pozitív. Vannak, akik naponta használják munkába járásra, vagy éppen átjárnak ebédelni a megyeszékhelyre.

A biciklit is viheti

– Már többször ültem a tram­trai­nen. Jó és okos dolognak tartom. Azt hittem, hogy kicsit gyorsabb, de úgy olvastam, hogy már ezen is dolgoznak. Én egyébként szegedi vagyok. Vásárhelyre úgymond kirándulni járok át, például a piacra, vagy csak úgy – mondta a 69 éves Kondász Kálmán.

– Nagyon szeretem a tram­traint, ezzel járok munkába. Egy órával hamarabb el kell indulnom otthonról biciklivel, mert nagyon messzire lakom, a Kincses temető környékén. Nagyon örülök, hogy kerékpárt is lehet rajta szállítani. Itthon, Vásárhelyen is szükségem van a biciklire, és mivel magammal vihetem, a szegedi tömegközlekedést teljesen ki is tudom vele váltani, vagyis pénzben is spórolok. A bicikli túlnyomó többségében felfér a tramtrainre, de azért várom a járatsűrítéseket – tudtuk meg Szabó Andreától.

Jegyváltás

– Mindennap átjárok Szegedre egy étkezdébe ebédelni. Rokkantnyugdíjas vagyok, ha április közepétől fizetni kell, akkor is megéri majd nekem tram­train­nel utazni, mert 90 százalékos támogatásom van, olyan 50 forint körül lesz a jegyem. Azt viszont szeretném, hogy ha időben elmagyaráznák az illetékesek, mondjuk egy kisfilm segítségével, hogy hogyan le­­het majd a jegyet kiváltani – kérte Kiss Konstantin.