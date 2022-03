Tavaly a karanténidőszak alatt éppen a nemzeti ünnepen született meg Hanna: há­­rom tevecsikó is világra jött néhány héten belül, ő volt az első március 15-én. Édesanyja a szlovákiai Bajmóc állatkertjéből származó Kata volt, apja pedig a dortmundi származású Moha. A tevék, mint a legtöbb patás, fejletten születnek, és alig pár óra alatt képesek lábra állni. Hannának ez is igen gyorsan ment, másnap már szökdécselve várta gondozóit, és továbbra is megmaradt a jókedve.

A kis teve ugyanis igazi sztár lett az újranyitást követően, játékos, kíváncsi természetének köszönhetően megszerették a látogatók. Anyja sajnos a nyár folyamán egy betegségben elpusztult, de a többi nőstény oltalmába vette a fiatal tevelányt. Később pedig kapott egy hasonló korú lakótársat az Európa részen, a medvék kifutója mellett – de nem tevét. Bonifáccal, a házi szamárcsikóval költöztették össze: szinte testvérként élnek együtt. Külön gondozó foglalkozik mindkét állattal, és megkezdődött számukra az oktatás is.

A Szegedi Vadaspark hosszú távú terveiben ugyanis szerepel az is, hogy mindkét állattal közelről is találkozhassanak a látogatók. A két állat jeles napja sem esik távol egymástól, Bonifác ugyanis ja­­nuárban ünnepelte első születésnapját, a két fiatalt pedig a vadaspark is köszöntötte az évfordulón: Bonifác almákat, míg Hanna szintén finom csemegéket kapott a gondozójától születésnapi eleség gyanánt.