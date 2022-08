El a kezekkel a magyar erdőktől! címmel indított petíciót az LMP, így szeretnének tiltakozni a kormány döntése ellen, miszerint feloldották a fakitermelés tilalmát a védett magyar természetvédelmi területeken. A párt szerint a Fidesz a magyar erdők pusztításával akarja kezelni az energiaválságot, melybe szerintük természetesen nem más, mint az Orbán-kormány hibás politikája sodorta az országot.

Ennek kapcsán kedden Szegeden, a városháza előtt tartott sajtótájékoztatót Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke és Fehér Attila, az LMP Csongrád-Csanád megyei elnöke. Előbbi arról beszélt, hogy az elmúlt 12 évben a kormánynak fel kellett volna készülnie a jelenlegi energiaválságra, mert egyértelmű volt, hogy az energiahordozók ára emelkedik majd, valamint a beszerzésük is egyre nehezebb lesz. Szerinte zöld megoldást kellene most alkalmazni, vagyis szigetelési programot kellene indítani, így a lakóingatlanok a szigetelés után kevesebb energiát használnának, valamint a szélenergiát is engedélyezni kellene, mert jelenleg tiltott hazánkban a szélkerekek üzembe helyezése.

Fehér Attila ezt követően azt mondta, hogy a frissen kivágott fa, az akác kivételével, alkalmatlan arra, hogy megfelelő fűtőértéket biztosítson, ráadásul környezetszennyező is. Megjegyezte, a mostani rendeletmódosítás csupa negatív következménnyel jár. Úgy véli, a rászorulóknak rezsitámogatást kellene adni, erre pedig a környezetszennyező nagyvállalatoknak kellene forrást biztosítaniuk.