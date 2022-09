Klebelsberg Kunó egykori kultuszminisztertől származik a gondolat, hogy a tér lezárásaként egy hatalmas ívet építsenek a sugárút fölé. Pálfy József, Szeged akkori polgármestere pedig szívügyeként kezelte, hogy ez a különleges épület a város hősi halottainak emlékműve is legyen egyben. A freskókat Aba Novák Vilmos festőművész alkotta, a szobrokat pedig Lőte Éva szobrászművész. A Hősök kapuját 1937 májusában adták át. Ezt a történetet eddig talán mindenki ismeri, viszont a kapu szerepe mára kicsit megváltozott. Természetesen rendszeresen tartanak ott megemlékezéseket a mai napig is minden évben, viszont a Hősök kapuja mára igazodási és találkozási pont is lett. Nyilván nem teljesen jó példa, de a Hősök kapuja Szegeden olyan, mint Budapesten a híres óra a Nyugati téren, vagy éppen Békéscsabán a Korzó téri szökőkút. Ha valaki vonattal jön látogatóba a városba, és nem mennek ki elé az állomásra, csak annyit mondanak neki, hogy „a boltívnél szállj le a villamosról.” Vagy éppen a szegediek találkoznak a belvárosban, és nem a Lófaránál, akkor azt biztosan a Hősök kapujánál teszik. Ahol még a gyalogosokra is vigyáznak az első világháború áldozataira emlékeztető honvédszobrok.