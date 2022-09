A tetőteret is beépítjük, valamint a két toronyba is új födémek kerülnek, azok lesznek majd a zongoratermek, amelyek hangszigetelést kapnak. Az épület nagyon rossz állapotban volt, a folyamatos beázások miatt a falak vizesek, a faanyagok korhadtak, a szigetelések elégtelenek. Az összes födémet meg kell erősítenünk, új födémgerendákat kell beemelnünk. Új lépcsőházat és liftaknát is építünk, amelyek a pincétől a tetőtérig vezetnek majd