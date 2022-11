A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem megfelelően védett vízmérőkben és vízhálózatban. Éppen ezért még a nagy hideg előtt vízteleníteni kell ezeket a hálózatokat, és oda kell figyelni a vízóraaknákra is, különösen, ha csak egy pár milliméteres vaslappal vannak lefedve. Mivel az elfagyásból csőtörés és tavasszal horribilis vízszámla is jöhet, a Szegedi Vízmű Zrt. összeszedte, hogy mikre kell figyelni ebben az időszakban.

Első lépésként ha hiányzik az aknafedél, azt pótolni kell, ha pedig sérült, akkor meg kell javítani. Érdemes az aknát és külön a vízórát is leszigetelni hungarocellel, pléddel vagy kartondoboz darabokkal. Magyarán valamibe be kell bugyolálni a mérőeszközt, és akkor nem lesz gond. Ezektől függetlenül persze érdemes télen többször is megnézni, hogy nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van-e zárva.

A pincében és a zárt helyen lévő vízmérőknél és vízvezetékeknél arra kell figyelni, hogy a pinceablak zárva legyen. Ha pedig nem használják az adott vezetékrendszert abban az időszakban, akkor egészen egyszerűen le kell engedni belőle a vizet.

Ilyenkor először a vízmérő előtti főcsapot kell elzárni. A legfontosabb a rendszer teljes víztelenítése, hiszen ha nem marad egy csepp víz sem a csövekben, akkor kizárt, hogy fagyás következzen be.

Ha pedig véletlenül mégis baj történne, azt onnan lehet tudni, hogy nem forog a vízmérő, amikor nyitva van a csap, ha pedig az óra üvege szilánkosra tört, azonnal hívni kell egy szakembert. A fagyás jele lehet az is, ha nem, vagy csak alig jön víz a megnyitott csapból.

Korában a Szegedi Vízmű szóvivője azt mondta lapunknak, hogy évente országosan több tíz­ezer mérő fagy el és sok millió liter víz veszik kárba. A tönkrement vízmérőóra cseréje és az elfolyt víz költsége természetesen a felhasználót terheli.

Balaton Krisztina akkor arról is beszélt, hogy például 2018-ban összesen 43 vízórát cseréltek fagyás miatt, előtte télen viszont 450 elfagyás is történt.