Tegyük együtt könnyebbé a Karácsonyt! 1 órája

Újabb adománygyűjtési akciókat tart a megyei Vöröskereszt!

December elején, két hétvégén is közös adománygyűjtő akciót tart a Magyar Vöröskereszt és az Auchan Szegeden! Akciónk keretében tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket, édességet és játékokat gyűjtünk. Szintén december elején a kisteleki Kék Láng ABC-ben is lesz hasonló adománygyűjtés. A Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei a beérkezett készletekből – a korábbi évekhez hasonlóan – ezúttal is csomagokat készítenek majd, amelyeket a megyében élő rászorulóknak juttatunk el még az ünnepek előtt!

SZEGEDI ADOMÁNYGYŰJTÉSEK Auchan – Szeged, Zápor utca 4. December 2., péntek: 10-18 óráig December 3., szombat: 10-18 óráig December 4., vasárnap: 10-18 óráig December 9., péntek: 10-18 óráig December 10., szombat: 10-18 óráig December 11., vasárnap: 10-18 óráig KISTELEKI ADOMÁNYGYŰJTÉS Kék Láng ABC – Kistelek, Petőfi Sándor utca 4. December 9., péntek: 9-17 óráig December 10., szombat: 9-17 óráig December 11., vasárnap: 9-17 óráig

