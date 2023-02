A jövő héten bezár Makó belvárosának alighanem legrégebbi ABC áruháza, a Szegedi utcai 100. számú. A hírt az üzlet saját közösségi oldalán tette közzé. A bejegyzés szerint a város ikonikus üzletére 49 év 8 hónap folyamatos üzemelés után kerül lakat; a gazdasági helyzet és a szűkülő piaci környezet miatt nem nyit ki többé. Az utolsó nap, amikor még fogadják vevőiket, jövő kedden lesz. A bejegyzés végén a csapat – Kriszti, Franciska, Marika, Márti, Zsuzsa, Gyöngyi, Kriszta, Ági, Ica – megköszönte a vásárlók eddigi hűségét.

A bejegyzéshez nagyon sokan szóltak hozzá. Többen sajnálkoztak, mint régi vevők, néhányan nosztalgikus emlékeiket is megosztották az ottani vásárlásokról, mások az eladók kedvességét dicsérték. Volt, aki azt is felvetette: mi lesz most a dolgozókkal? Ugyanakkor néhányan azt is leírták, nem csodálkoznak, hogy az üzletet bezárták, hiszen a mai kor igényeinek már kevéssé felelt meg: az eladótérben a szűkös hely miatt nagy bevásárlókocsival nem lehetett volna közlekedni, az árucikkek pedig drágák voltak.

A százas ABC-t egy szentesi székhelyű üzletlánc üzemeltette. A hasonló, egykori szövetkezeti üzletek közül a Maros-parti városban az utóbbi években több is bezárt. A sort annak idején a főtéri 1. számú kezdte, amelynek megmaradásáért még aláírásokat is gyűjtöttek – persze eredménytelenül.