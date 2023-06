A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kedden délután tartotta Pedagógusnapi ünnepségét a vásárhelyi művelődési központban. Köszöntötték az országos eredményt elért felkészítő oktatókat, illetve átadták a Hódmezővásárhelyi SZC Kiválósági Díját. Utóbbit negyedik éve ítélik oda annak a közismereti és szakmai oktatónak, aki kimagasló szakmai munkájával hozzájárult az intézményében folyó magas színvonalú oktatáshoz.

A kitüntetéseket és okleveleket Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója és Hegedűs Zoltán, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja adta át ünnepélyes keretek között. Közreműködött a vásárhelyi Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola.

Mint azt köszöntő beszédében Kincses Tímea, a HSZC főigazgatója elmondta, hogy mindenki számára meghatározóak azok az élmények, az a tapasztalás, amit az iskolából elvisz magával. - Egész életünkre kihat, ha értő, támogató pedagógusokkal találkozunk. Amikor a pedagógus hivatást választjuk, óriási felelősséget vállalunk: ettől a pillanattól fogva meghatározó szerepet töltünk be abban, milyen érzésekkel lépnek be nap nap után a diákok az iskolába, mennyire elégedett a szülő az oktatás színvonalával, milyen a megítélése az adott településen intézményünknek és hogyan vélekedik a társadalom rólunk. Valóban nem könnyű pálya a miénk. De a nehézségeken túl fontos, hogy megéljük a szakmánk szép pillanatait is.

Átadták a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kiválósági Díjait. Dudás-Szabóné Deák Judit, a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum oktatója kiváló szakmai elméleti és gyakorlati oktató tevékenységéért kapta meg a díjat. Bertáné Csépán Erzsébet, a HSZC Eötvös József Technikum pedagógusa kiváló szakmai elméleti és gyakorlati oktató tevékenységével érdemelte ki a díjat. A HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum tanára, Madácsy Ágota kiváló oktató-nevelő munkáját ismerték el a kitüntetéssel.

Az ünnepségen köszöntötték az országos eredményt elért tanulók felkészítő tanárait is. Az elismert pedagógusok névsora elérhető a Délmagyarország online felületén.

A HSZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola és Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegysége elismert oktatói: Ambruzs Csaba, Kiss Anikó, Bereczkiné Palócz Gyöngyi, Lengyel Tünde, Földesi Gábor

HSZC Eötvös József Technikum: Bertáné Csépán Erzsébet, Bimbó Veronika, Bakosné Baranyi Ibolya, Kovácsné Héjja Etelka, Meszlényi Tamásné

HSZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium: Horváth Erzsébet, Lovász Edit és Szekeres Krisztián

HSZC Szentesi Boros Sámuel Technikum:Dudás-Szabóné Deák Judit

HSZC Szentesi Pollák Antal Technikum: Hajdú Zoltán, Remzső Sándor, Ágoston Csaba és Bánfi János

HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum: Csetfalvi Enikő Pálma, Rácz István, Mácsai Erzsébet, Medgyesi Arnoldné, Meszlényi Tamásné, Tonomárné Dancsó Erika és Presztóczki Veronika

