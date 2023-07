A 2023-as központi felvételi eljárásban 452 szakot hirdetett meg az intézmény, melyre 9015-en jelentkeztek első helyen. Az idei eljárásban 7896-an, azaz 1820 fővel többen jutottak be a Szegedi Tudományegyetemre, mint 2022-ben. 5445-en alap, 1108-an mester, 1014-en osztatlan, 329-en felsőoktatási szakképzésen kezdik meg tanulmányaikat. Közülük állami ösztöndíjas képzésen 6621, önköltséges finanszírozási formában 1275 új hallgató tanul majd. Szegeden 7546, Hódmezővásárhelyen 302, Békéscsabán 48 hallgató kezdi meg tanulmányait.

Nőtt a hallgatói létszám az alapképzéseken, osztatlan és mesterképzésen. A képzési formák közül változatlanul a nappali képzések a legnépszerűbbek, de idén örvendetesen nőtt a levelező és távoktatásos képzésekre felvett hallgatók száma is, ami azt jelenti, hogy egyre többen szeretnének munka mellett tanulni. Levelező alapképzésre 1426 fő, levelező mesterképzésre 639 fő, távoktatás tagozatra 140 fő jutott be.

Sok hallgatóval bővül idén az ÁJTK-n a jogász (289 fő) és nemzetközi tanulmányok szak (87 fő), de népszerű a megújult személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás szak is, ahol 62 fő lehet szeptembertől szegedi egyetemista.

A zenei és művészeti képzéseket kínáló BBMK-n az ének és operaének, klasszikus hegedű szakok voltak a legkeresettebbek.

A BTK-n a hagyományokhoz híven továbbra is nagy népszerűségnek örvendett az anglisztika (137 fő), a pszichológia szak nappali (135 fő) és levelező tagozata (68 fő) is. Emellett a kommunikáció- és médiatudomány szakra is több mint 100-an (103 fő) iratkozhatnak be.

Az ETSZK-n idén 709 hallgató tanulhat a gyógyító szakmák egyikén, a két legnépszerűbb szak a gyógytornász (195 fő) és a dentálhigiénikus szak (84 fő) volt.

A FOK fogorvosképzésére 72 főt vettek fel.

A GTK alapszakjai közül a kereskedelem és marketing (123 fő), illetve a gazdálkodás és menedzsment (135 fő) indul a legnagyobb létszámmal. Utóbbi távoktatásos képzési formában is nagy népszerűségnek örvendett, 140 fővel indul el a mostani évfolyam.

A GYTK gyógyszerész képzésére idén több mint százan (116 fő) nyertek felvételt.

Szintén jelentősen növelte hallgatói létszámát a JGYPK: nappali tagozatos képzései közül a gyógypedagógia (98 fő), a képi ábrázolás (50 fő), a közösségszervezés (50 fő), az óvodapedagógia (48 fő) és a rekreáció (73 fő) voltak a legnépszerűbbek.

A Mérnöki Karon ismét az élelmiszermérnök (81 fő) és a gépészmérnök (63 fő) alapszakra vették fel a legtöbb jelentkezőt, de népszerű a mechatronikai mérnöki (58 fő) és az újonnan indult ipari termék- és formatervező szak is.

Az MGK-n a mezőgazdasági mérnök és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakok egyaránt keresettek, és a nemrég elindított gyógy- és fűszernövény szak és az agrár-és üzleti digitalizáció szak is vonzotta a hallgatókat.

Idén sem volt könnyű bejutni a SZAOK általános orvos szakára, ennek ellenére több mint 250-en (262 fő) tanulhatnak elsőévesként az orvosképzésben.

A TTIK-n a biológia (147 fő), a gazdaságinformatikus képzés (141 fő), valamint a programtervező informatikus szak (373 fő) indul magas létszámmal. A karon a mesterszakok közül a biológus (39 fő), a programtervező informatikus (28 fő), a vegyész (24 fő) és a molekuláris biológia szak (25 fő) volt népszerű.



A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2023. évi felvételi eredményei

Képzési forma / Tagozat Támogatott felvett Önköltséges felvett Összesen tavaly idén tavaly idén tavaly idén ALAP NAPPALI 2797 3480 331 399 3128 3879 ALAP LEVELEZŐ 421 1144 214 282 635 1426 ALAP TÁVOKTATÁS 74 140 74 140 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI 324 244 17 47 341 291 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ 22 35 5 3 27 38 OSZTATLAN NAPPALI 716 701 196 227 912 928 OSZTATLAN LEVELEZŐ 65 86 65 86 MESTER NAPPALI 420 451 12 18 432 469 MESTER LEVELEZŐ 381 566 81 73 462 639 Összesen: 5081 6621 995 1275 6076 7896

Forrás: SZTEinfo

Hagyományosan magas pontszám kellett a pszichológia képzésre, ahova 435 ponttal lehetett bejutni és a nemzetközi tanulmányok szakra, ahova 395 pont kellett. A kommunikáció- és médiatudomány szakra 402 ponttal lehetett bekerülni. A jogász szakra 438 pont, az általános orvos szakra pedig 428 pont kellett. A gazdálkodási és menedzsment szakra angol nyelven 421 pontra volt szükség.

A Szegedi Tudományegyetem vállalati és intézményi kapcsolatainak köszönhetően rugalmasan reagál a munkaerőpiaci igényekre és elvárásokra. Egyre több speciális és interdiszciplináris területen is kínál képzéseket az egyetem, pl. molekuláris bionika mérnöki, info-bionika mérnöki, kiterjesztett hatáskörű ápoló, agrár- és üzleti digitalizáció, design- és művészetmenedzsment, élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, egészségügyi menedzser, ipari termék- és formatervező, táplálkozástudomány, valamint művészeti instruktor képzésre is lehetett jelentkezni.

Az SZTE hallgatói létszáma folyamatosan emelkedik, amiben szerepet játszik az egyetem felelősségvállalása és hallgatóbarát szemlélete. Magyarország legjobb egyetemeként, tudományos és oktatási központként az egyetem vezető szerepet vállal a fiatalok támogatásában. A középiskolás diákok egyetemi beilleszkedését és későbbi szakmai fejlődését szolgálják a START, START+ és Zirzen Janka ösztöndíjprogramok, melyekre szeptember 11-ig lehet jelentkezni a https://juniorakademia.szte.hu/ oldalon. A pályázatokat szeptemberben bírálja el az SZTE Tehetséggondozó Tanácsa.

A felvételizők értesítését 2023. július 26-én este kezdte meg az Oktatási Hivatal SMS küldéssel, illetve a besorolási döntés felvi.hu-n keresztüli eljuttatásával. A Szegedi Tudományegyetem, mint az ország egyik legzöldebb egyeteme, papír alapú értesítést nem küld, a felvettek e-mailben kapnak értesítést a tanulmányok megkezdéséhez szükséges tudnivalókról, és a http://u-szeged.hu/felvettek oldalon keresztül tájékoztatja új hallgatóit.

A beiratkozást idén is a Messengeren elérhető chatbot segíti. Személyes beiratkozásra 2023. szeptember 4. és szeptember 8. között lesz lehetőség az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

A Szegedi Tudományegyetem pótfelvételit hirdet azok számára, akik nem jelentkeztek a 2023-as általános felsőoktatási felvételi eljárás során; vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A hagyományos önköltséges képzések mellett idén is számos képzésen lesz lehetőség államilag finanszírozott helyekre jelentkezni. A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk az SZTE Pótfelvételi oldalon lesznek elérhetők.