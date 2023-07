Idén is ellenőrzi a food truckokat, vagyis a büfékocsikat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hiszen a nyár és a rendezvényszezon indulásával az ilyen kocsik száma is emelkedik országszerte. A hivatal éppen ezért összegyűjtötte a legfontosabbakat, amire ügyelniük kell a büfékocsik üzemeltetőinek, így azok betartásával a vendégek és az ellenőrök egyaránt elégedetten távozhatnak a pulttól. A részletes anyag a Nébih oldalán olvasható el. Felhívják a figyelmet például arra, a food truckoknak is eleget kell tenniük például az allergén információkról történő tájékoztatási kötelezettségnek és önellenőrzési rendszert is működtetniük kell. Továbbá minden food trucknak rendelkeznie kell bázishellyel, ahol elvégezhetőek a kiegészítő tevékenységek, vagyis a raktározás, a víztartály tisztítása, fertőtlenítése, feltöltése, az előkészítés és a büfékocsi külső-belső takarítása. De az is kulcsfontosságú, hogy érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező dolgozókat alkalmazzanak.