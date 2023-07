Ismét megnyitott a Dél-Alföld nyári szenzációja, a Kukorica-útvesztő Kiszombor határárban. Ahogy minden évben, úgy idén is egy 5 hektáros kukoricatábla kacskaringós útvesztőiben tehetik próbára tájékozódási képességüket a látogatók. Hogy pontosan milyen minta rajzolódik ki a kukoricatáblában kialakított labirintusból, azt csak a drónfelvételről láthatjuk, íme:

Ismét megnyitott a Dél-Alföld nyári szenzációja, a Kukorica-útvesztő Kiszombor határárban. Ahogy minden évben, úgy idén is egy 5 hektáros kukoricatábla kacskaringós útvesztőiben tehetik próbára tájékozódási képességüket a látogatók. Hogy pontosan milyen minta rajzolódik ki a kukoricatáblában kialakított labirintusból, azt csak a drónfelvételről láthatjuk, íme:

A kb. 4,5 kilométeres sétakaland mellett az idén is ad hoc programok teszik kellemessé a természetjárást. Állandó program a kincskereső játék, ami minden szombaton 16.00-18.30 óráig tart. Az öthektáros területen 4 rejtvényszobát is elhelyeztek, amelyekben érdekes logikai feladatok várnak, jó válaszok setén pedig kisebb ajándékokat is kaphatunk. De az útvesztő hivatalos honlapja az útvesztőbe elhelyezett geoládákról és a honismereti kör férfitagjai által készített népi játékról is említést tesz. Az útvesztő augusztus 20-ig látogatható, a részletekről itt tájékozódhatsz.

