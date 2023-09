Elegük van a Cserzy Mihály utca lakóinak abból, hogy évtizedek óta kerülgetniük kell az út közepén haladó szigetet, hiszen véleményük szerint semmi funkciója nincs, régóta kavics, föld és gaz van benne. Megnehezíti a közlekedést és a parkolást is, arról nem beszélve, hogy az udvarokba, garázsokba történő behajtás különösen problémás, ha valaki az ellenkező irányból érkezik. Így gyakran látni az utca végén forgolódó autókat, de olyan járműveket is, amelyek sofőrjei úgy döntenek, nem kerülgetnek, áthajtanak a gazzal vagy földdel teli szigeten. Az ott élők szerint nemcsak őket, hanem a mentők vagy a tűzoltók munkáját is megnehezíti a funkció nélküli sziget.

Fotó: Karnok Csaba

Megkérdeztük a szegedi önkormányzatot arról, hogy jelenleg milyen célt szolgál ez a teljes utcán végig haladó sziget az út közepén, esetleg volt-e már szó annak megszüntetéséről az egyszerűbb közlekedés és parkolás érdekében. Válaszukban azt írták, hogy a Cserzy Mihály utcában jelenleg is biztonságosan lehet közlekedni és a KRESZ-t betartva parkolni. Hozzátették, a meglévő sziget zöldterülete városklimatikai szempontból hasznos, ezért annak megszüntetését nem tervezik.

Fotó: Karnok Csaba

Zöldítésre valóban szükség van a városban, de talán ha beültetnék színes virágokkal vagy bármilyen növényzettel, hasznosabb lenne a sziget klimatikai szempontból, mint a kavicsos föld, ráadásul az utca arculatát is jelentősen javítaná. Ilyesmiről viszont nem ejtettek szót válaszukban. Talán jobb lett volna, ha azt a füvesítést itt valósították volna meg, amit a Kálvária sugárúton végeztek el évekkel ezelőtt a villamos vonalán. Ott ugyanis a zöld sziget tényleg akadályt jelent, amikor a busz megáll a Gazdaságtudományi Karnál, se a mentő, se rendőr, se a tűzoltó nem fér el mellette, kerülni pedig lehetetlen. Ezt az autósok is gyakran megsínylik.