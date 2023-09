Balatoni József tartotta a Pedagógiai Esték programsorozat idei szezonjának nyitóelőadását csütörtökön az IH Rendezvényközpontban. A Jocó bácsiként százezer követővel rendelkező pedagógus influenszer a Felelős Szülők Iskolájának alapítójával, Tibenszky Móni Lisával beszélgetett tanári hitvallásáról, múltjáról és arról, mit csinál majd jövő héttől, miután már nem lesz pedagógus a közoktatásban.

Jocó bácsi nem tipikus történelemtanár: tetoválása van, szőkíti a haját és extrém cipőket hord. Mint mesélte, többször megkapta már, hogy egy pedagógushoz ez nem méltó.

Azt látom, hogy sokan még mindig nem tudják elengedni az 50-es, 60-as évek tanárképét. A tanár ne játszon, hanem tanítson, ne hordjon rövidnadrágot, ne szerepeljen tévében. Én meg azt kérdezem, miért? Nem ettől nem fognak tisztelni

– mondta Jocó bácsi, aki szerint a gyerek megérzi, ha a tanár nem önazonos. Ő ilyen a magánéletben is, így tanárként sem volt hajlandó szerepet játszani.

Mindezt múlt időben, hiszen jövő hét csütörtökön megy be utoljára iskolájába, ahol 10 évig tanított, mert felmondott. Tapasztalatait azonban szívesen megosztotta a főleg pedagógusokból álló közönséggel. Beszélt például arról, hogy az élménypedagógiában hisz és abban, hogy egy tanár sem tud jól tanítani, ha ő maga sem érzi jól magát a saját óráján.

Unatkozni sem szeretek, ezért hoztam be a módszertani sokszínűséget, hogy ne unjam magam

– mesélte.

Az est során sok szó esett Jocó bácsi múltjáról, gyermekkori traumáiról, sőt arról is, hogy hogy éli meg az ismertséget. Utóbbiról azt mondta, amikor mindig azt kell bizonygatnia, hogy valóban dadog, valóban tanít vagy a legtöbbet az újságokból tudja meg magáról, az ennek nem a pozitív oldala.

Pályaelhagyásáról egyébként azt mondta, nagyon fáj, mégis boldognak érzi most magát, mert egy nagy terhet tett le a válláról. Még egy hétig dolgozik iskolájában, amiért hálás, mert el tud köszönni a gyerekektől. Ezt követően pedig továbbra is oktatási területen tevékenykedik majd szakértőként. Mellette folytatja az influenszerkedést és több területen foglalkozik majd a gyerekekkel is.

Én felnézek azokra, akik maradnak, ez legalább olyan nehéz, mint menni. Az én szívem is megszakad, de az vigasztal, hogy ezentúl kintről fogok segíteni a pedagógusoknak. És mindet megteszek majd, amit csak tudok

– zárta gondolatait.