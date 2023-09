Az ilyen államközi megállapodások megkötése után fel szokott gyorsulni a folyamat. Arra számítok, hogy öt éven belül átguríthatok egy söröshordót a hídon

– mondta Farkas János, Magyarcsanád polgármestere, amikor a román–magyar államközi megállapodással kapcsolatban megkerestük.

Elárulta, ő már tudta, hogy megkötik az egyezményt, ugyanis napi kapcsolatban áll az illetékesekkel, de megkérték, hogy ne beszéljen róla. Szerinte már a híd építése is nagy gazdasági fellendülést hoz a térségnek, az átadása pedig még inkább. Azért lehet szükség ehhez nagyjából öt évre, mert maga az építkezés legalább két év lesz, de még előbb el kell készíteni a kiviteli terveket és meg kell épülnie a csatlakozó utaknak is.

Ezt az ügyet polgármesterként még az édesanyám indította el. Rengeteg munkám van benne nekem is, csak idén 3 levelet írtam különböző helyekre

– tette hozzá Farkas.

Magyarország és Románia két új határátkelő létrehozásáról írt alá megállapodást: Kübekháza és Óbéba, illetve Magyarcsanád és Csanád között – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Temesváron. A tárcavezető a Sorin Grindeanu román közlekedési miniszterrel közös sajtótájékoztatóján azt mondta, az egyik a Kübekháza és a Románia legnyugatabbra fekvő településének számító Óbéba között nyíló határátkelő, ami két éven belül használható lesz. A másik pedig a még 1940-ben felrobbantott Maros-híd újraépítését foglalja magában Magyarcsanád és Csanád között.

Archív fotó: Magyarcsanád önkormányzata

Ezzel tizenkettőről tizennégyre nő az átkelőhelyek száma a két ország határán

– mutatott rá.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy ezenfelül jelenleg két autópálya-összeköttetés építése is zajlik, amelyek közül az egyiket 2025-ben, míg a másikat 2030-ban adják át, amivel már tizenhatra emelkedik az átkelőhelyek száma. Sőt, ez a szám egy pillanat alatt huszonhatra ugorhatna, ugyanis van tíz olyan útkapcsolat a két ország között, amelyet egyelőre csupán heti egy napon lehet nyitva tartani, méghozzá azért, mert Románia még nem léphetett be a schengeni övezetbe. A hídnak is akkor lesz igazán értelme, ha időközben Románia csatlakozhat – ez ugyanis azt jelentené, hogy határátkelőhelyre már nem lenne szükség.

A magyarcsanádiak az utóbbi években már nem reménykedtek a híd megépülésében, a román oldalról ugyanis az ötletre sokáig nem mutatkozott fogadókészség. A fordulatot – mint beszámoltunk róla – az jelentette, hogy idén tavasszal egy magyar–román kormányközi bizottság a kérdést napirendjére vette, és a román szándék komolyságát az is jelezte, hogy ennek tagjai egy munkamegbeszélés erejéig ellátogattak Magyarcsanádra. A régi híd közelében csoportkép is készült a tárgyalódelegációkról. Ezt a világháború idején aláaknázták, majd villám csapott bele, ezért repült a levegőbe. Pillérei azonban továbbra is láthatók a folyóban.

Ha most valaki Magyarcsanádról át akar menni a folyó túloldalán lévő Őscsanádra, akkor Kiszomboron át, mintegy 40 kilométeres kerülővel teheti meg. Egyébként 3 és fél kilométer a távolság.