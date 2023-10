Egyre népszerűbb az új tornacsarnok Maroslelén: már nem csak az iskolai tornaórák, de foci- és kézilabdaedzések helyszíne is. Mi több, sportegyesületek is érdeklődnek iránta – a közeljövőben például a fitnesz és a taekwondo művelőinek megjelenése is várható.

Mint korábban megírtuk, úgynevezett A típusú, azaz 764 négyzetméteres, 18-szor 30 méteres pályával rendelkező, teremfocira, röplabdára, továbbá kosárlabdára is alkalmas épületet húztak fel a maroslelei iskola mögött. Vannak benne öltözők, mellékhelyiségek, illetve szertárak, valamint tanári és orvosi szoba is. A beruházást teljes egészében állami pénzből, bruttó 794 millió forintból finanszírozták, gazdája pedig jelenleg a tankerület.

Drimba Tibor polgármester szerint, noha egy sportcsarnok természetesen nem termel komoly bevételt, az már önmagában nyereség, hogy vannak fiatalok, akik a számítógép vagy az okostelefon helyett a mozgást, az egészséget választják. – Az, hogy Maroslelének van egy modern, mindennel felszerelt tornacsarnoka, biztató a jövőre nézve – mondta.