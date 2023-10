Az utóbbi hetekben nem a repedéseket és a fák gyökérzete ál­­tal felnyomott buckákat kell kerülgetni a járdákon, hanem a lapátos embereket: a Városellátó Intézmény már több helyen megkezdte a járdák helyreállítását Csongrádon. 20-20 millió forint értékben fordít forrást aszfaltos és betonjárda készítésére az önkormányzat. A József Attila utca páros oldalán, a Hársfa utca páratlan oldalán a Kis Tisza utca 1. számtól a Hársfa utca 25.-ig, és a Hunyadi tér Ifjúsági Ház előtti oldalán már el is készült az új aszfaltos járda, a Vörösmarty, az Iskola és a Templom utcában pedig betonjárda készült – utóbbi három helyen a Város­ellátó Intézmény készítette el a betonos járdaszakaszokat.

Fotó: Majzik Attila



Mint a munkákat végző társaság közölte, dolgoznak a Csemegi Károly utca páratlan oldalán, ahol aszfaltjárda készül. A Bethlen Gábor, az Attila, a Géza, a Dobó István, a Zrínyi utcában és Bokroson több járdaszakasz problémás részei is is megújulnak. Több olyan aszfaltos járdaszakasz is van, ahol az elhasználódott aszfaltos ré­­teg visszabontását követően sé­­tányaszfalttal történik majd a helyreállítás, mivel az hatékonyabb és egyébként olcsóbb megoldás.

Fotó: Majzik Attila





A Városellátó Intézmény a körzeti önkormányzati képviselők bevonásával felméréseket készített, számba véve a legrosszabb állapotban lévő járdaszakaszokat

– tudtuk meg Dékány Laurától, az intézmény munkatársától. Közölte, mindenképpen szeretnék folytatni a csongrádi utcák rendbe hozását, a további járdafelújítás azonban anyagi forrás kérdése. Ezzel kapcsolatban az intézmény annyit közölt, hogy pályáztak támogatásra, ezek elbírálása folyamatban van. Amennyiben sikerrel járnak, és meg is érkeznek a pénzügyi támogatások, úgy tovább folytatódhat a rosszabb állapotban lévő csongrádi járdaszakaszok megújulása, igaz, várhatóan már nem ebben az évben.