Idén sem maradhat el az egyik legkedveltebb rendezvény a szegedi állatkertben, a Vadasparki Halloween. Ismét izgalmas esti programokkal várják a borzongató szórakozásra vágyókat október 31-én, 17 és 21 óra között. Mint minden évben, most is adnak egy fő témát, amely alapján arra kérik a látogatókat, hogy öltözzenek be valamilyen jelmezbe. Ez a téma ebben az esztendőben a halloweeni filmek világa lesz, így a klasszikus és modern mozik és tévésorozatok kedvelői most kiélhetik magukat. Idén is lesz kisebbeknek és nagyobbaknak szánt túraútvonal, de nem maradhat el a horror­filmeken edzett felnőtteknek szánt kihívás sem a dél-amerikai ösvényen.