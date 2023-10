Büszkék lehetünk, vállvetve harcoltunk, de benne van a szomorúság, a bánat is, ami oly sokszor a magyarságunkat a magyar mivoltunkat meghatározta a múltban, követi a jelenben, és nagy valószínűséggel így is fog ez maradni a jövőben is. 175 évvel ezelőtt elindult valami, ami a népünket, társadalmunkat még erőteljesebben egybe akarta forrasztani, hosszú és viszontagságos küzdelmek után eljutottunk a végponthoz. A tisztelet, az elismerés, a becsülettel való adózás a mai napig kijár a Magyar Honvédségnek