Az épület sorsa 2019-től valóságos szappanoperává vált. Márki-Zay Péter 2019 nyarán, az önkormányzati választás előtt jelentette be, hogy a Kossuth téri nyilvános WC-t hamurgerezővé alakítják. A „klasszicista környezetbe illeszkedő modern épület” látványtervét is közzétették, de a vásárhelyiek undorral fogadták az ötletet.

A választás után feledésbe merült a „budi-büfé” terv, ami 3 évvel később bukkant fel újra. Szabó János, azóta már lemondott alpolgármester, 2022 márciusában jelentette be, hogy az 50 millió forintos beruházás közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult, az önkormányzat a kivitelezővel, a Dél-Vízép Kft.-vel kötött szerződést. Ekkor nem átalakításról, hanem bontásról és új épületről beszéltek. A kávézó 2022 novemberére készült volna el. Csakhogy a bontásig sem jutottak el. Kiderült, hogy az önkormányzat elfelejtett örökségvédelemi engedélyét kérni, amire a majolikaborítás miatt volt szükség. A munka elmaradt, szerződést bontottak.

Fotó: Kovács Erika

Most, október elején Márki-Zay Péter videóban jelentette, be, hogy a Kossuth téri kávézó és pavilon elkészítésével a budapesti Ép-Ker Expert Kft.-t bízták meg, ők adták a legalacsonyabb ajánlatot, 38 millió forint + áfa értékben. A cég a napokban el is bontotta az ikonikus „házacskát”. Úgy tudjuk, a lefejtett majolikacsempék egyelőre a HMSZ Zrt. Vámház utcai telephelyére kerülnek. Nemsokára kezdik a kávézópavilon építését is, aminek, Márki-Zay Péter egyik videójában tett utalás alapján, már a bérlője is megvan, bár pályázat nem volt.