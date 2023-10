Nyolc csoportban négyszáz hódmezővásárhelyi diák utazik Erdélybe a Határtalanul program jóvoltából, amire a Szeretem Vásárhelyt Egyesület nyert támogatást. Több csoport már részt vett a kiránduláson, a corvinosok éppen most járják végig Erdély nevezetes helyeit. A tanulmányút központja a 100 lelkes Csehétfalva, amelynek valamennyi lakója magyar és Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára.

Az utazás mellett 10 különböző program segítségével is megismerteti a Szeretem Vásárhelyt Egyesület Erdélyt, amire nemcsak a végzős középiskolásokat, hanem minden érdeklődőt vásárhelyit várnak. A legutóbbi két esemény a képzőművészethez és az irodalomhoz kapcsolódott. Kányádi Sándor verseihez versillusztrációt készítettek a fiatalok, amiből kiállítás is készült a Művésztelepen. Kedden ugyanott versmondó versenyt is szerveztek.

A középiskolások számára Kányádi Sándor érettségi tétel is, úgyhogy reméljük, hogy ennek sikeréhez is hozzá tudunk járulni a programjainkkal

– mondta Walterné Böngyik Terézia, a Szeretem Vásárhelyt Egyesület elnöke.

A versmondó versenyre a város középiskoláiból összesen 16 tanuló jelentkezett. A diákművészek különös értéket képviselnek. A zsűrinek nem lesz könnyű helyzete, hiszen irodalmi színpados diákok is érkeztek, és olyan fiatalok is, akik maguk is írnak verset

– tudtuk meg az elnöktől. A zsűri elnöke Diószegi Szabó Pál történész, író-költő volt, a tagok pedig Nagy Gyöngyi történész, magyar-történelem szakos pedagógus, Szenti Csilla történelem-latin szakos pedagógus és Nagy Benjámin, az Eurosport riportere, aki maga is kiváló előadó.

A Határtalanul program hátralévő eseményein lesz még a székely humort bemutató stand up előadás, erdélyi játszóház és kvízest, de egy gasztronómiai programot is szerveznek. Azok, akik legalább négy eseményen részt vesznek, sorsoláson vesznek részt, ahol egy 5 napos erdélyi családi kirándulást nyerhetnek.