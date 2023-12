A kórház november 20-án indította útjára a Reprodukciós Medicina Értéklánc Programot, amelynek célja, hogy növeljék az egészséges édesanyák és újszülöttek számát. Az egészségügyi intézmény munkatársai az oktatási intézményekben, rövid nevén ciklusoktatást tartanak majd, amely segít felismerni a normálistól eltérő endokrinológiai státuszt. Kérdőíves felmérést is terveznek, a szakorvosokat pedig továbbképezik. Egy korszerű ultrahang-diagnosztikai berendezést is be kívánnak szerezni. A mintegy 120 millió forintos projekthez adományokat gyűjtenek. A projekthez kapcsolódóan a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ, a társadalmi felelősségvállalás jegyében, egy éves gyűjtési- és jótékonysági akciót indít útjára, amelyhez kapcsolódva különféle jótékonysági programokat szerveznek a Hódmezővásárhely és Makó térségében élőknek.