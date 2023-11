Karácsonyi vásár és adventi gyertyagyújtás, koncertek sztárénekesekkel, fényfestéssel kísérve – mindez várja a szentesi Kossuth téren a látogatókat, vásárlókat november 24. és december 24. között. Az önkormányzat és a művelődési központ több mint negyven programot kínál a családok számára az adventi időszakban.

November 24-én este, a vásár megnyitóján fényfestéssel világítanak meg több épületet, december 15-én ismét megcsodálható a látványosság. A karácsonyi díszkivilágításra sem kell már sokat várni, december 1-jén gyúlnak ki a fények városszerte, ebből az alkalomból kalácsot és kakaót osztanak.

A programkavalkádból kiemelkednek a szombat esti sztárfellépők, elsőként november 25-én Oláh Gergő ad akusztik koncertet, december 2-án Csondor Kata énekel, 9-én Nagy Bogi élő koncertje következik, 16-án Vastag Csaba fakad dalra az adventi vásárban, minden koncertet „didergő diszkó” követ.

Gyermekkoncerttel is készülnek a szervezők, december 1-én fellép a Csiga Duó.

Adventi kézműves foglalkozást tartanak a Gólyás Házban november 25-én, szombaton, egy hétre, december 2-án rá apród játszóház és tánc lesz a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesülettel, 16-án karácsonyi kézműves foglalkozásra várják a családokat a Gólyás Házba.

Az egy hónap során fellépnek helyi művészeti csoportok is, így a Keep On Moving Dance School, a Krúdy Gyula Baráti Kör, a Kurca Bábcsoport, a Kiss Bálint református iskola Csengettyűs kórusa, a Zeng Együttes és a Spiral Flames Szentes tűzzsonglőrcsapat.

Az első adventi gyertyát december 3-án gyújtják meg a téren a Szentesi Felsőpárti Református Egyházközség közreműködésével.