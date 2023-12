Tizenkettedik alkalommal rendezik meg november 30-a és december 1-je között a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt, melyre az ország minden szegletéből, valamint a határon túlról is érkeztek diákok és pedagógusok. Összesen 77 középiskolából érkeztek versenyzők Szegedre. Az ünnepélyes megnyitót csütörtökön este tartották meg az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban, ahol Dux László, a verseny szakmai zsűriéjének elnöke elmondta, a korábbiakhoz képest több mint 50 százalékkal több csapat regisztrált a versenyre, ez pedig jól mutatja azt, hogy a magyar középiskolák, valamint azok természettudomány iránt érdeklődő diákjai és elkötelezett pedagógusai is fontosnak tartják a szegedi megmérettetést, beírják a versenynaptárukba azt. Hozzátette, remélik, hogy ez a következő években is így lesz.

Dux László beszámolójából kiderült az is, hogy a szegedi egyetem egykori, Nobel-díjas rektora előtt tisztelgő kétnapos verseny a továbbtanulásra is hatással lehet, hiszen a 2024-es felvételi eljárásban a mostani megmérettetésen részt vett diákok intézményi pontot kaphatnak, amennyiben a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) egyes szakjaira jelentkeznek.