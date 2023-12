A napokban, november 28-án, méltósággal, lelkierővel viselt hosszú betegség után 56 éves korában elhunyt Bajomi Nagy György, szentesi születésű, Jászai Mari-díjas színművész, az Örkény Színház tagja. Szülővárosában is sokakat lesújtott a halálhíre. Szentesen – bár ide is eljutottak film- és tévészerepei, a Tóth József Színház és Vigadó avatásán is szerepelt – elsősorban vízilabdás körökben emlékeznek rá mélységes szeretettel, minthogy maga is gyerekkorától eredményesen űzte a sportágat. Barátokat is a medence környékén talált, az élményeket a fővárosba is magával vitte, amikor már befutott a színészi pályán. Amikor például a lakásán készült vele egy interjú, az 1985-ös Vízmű Szentes feliratú fürdőköpenyében fogadta az újságírót.

A közösségi médiában sorra bukkannak fel a napokban a régi vízipólós sztorik, sokan vele, róla készült képeket is megosztanak. A leginkább megindító visszaemlékezésben egyik gyerekkori barátja azt írta, mindent Gyurinak köszönhet, azt is, hogy vízilabdás és ügyvéd lett. Örökös játékos versengésben voltak, gondolták, legyen ez a halállal is. – Jobbnál jobb nekrológokat mondtunk egymás szemébe és szentül hittük, hogy ez a verseny örökké tart. Aztán egyszer felhívott. „Úgy néz ki, hogy te fogsz nyerni.” Öt éve lehetett. Nem kérdeztem semmit, mindent tudtam abban a pillanatban… Érdekes, hogy az irónia és a humor nem fogyott el testével, nem koptatta el a betegség, mint a létezését –írta a barát.