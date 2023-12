Csoda volt látni a gyerekek sugárzó arcát és hallgatni az előadásukat a kis Jézus megszületéséről. Megható volt hallgatni és velük együtt énekelni a Mennyből az angyalt, melyet Vikár Béla 1910-ben Csanádpalotán gyűjtött

– mondta a palotai betlehemes csoport náluk tett látogatásáról az ottani helytörténeti egyesület egyik tagja, Benkéné Bogdán Zsuzsanna. A népszokás felelevenítése az ő ötlete volt – a településen ez évtizedeken át feledésbe merült.

Fotó: Szabó Imre

A csoport a hétvégén tucatnyi palotai és egy apátfalvi otthont látogatott meg lovas kocsin utazva, korhű jelmezekbe öltözve. Olyanokhoz mentek, akik ezt előzetesen kérték. Forgács Renáta, a szervező Kelemen László Művelődési Ház munkatársa azt mondta, ahogyan régen, úgy most is az volt a cél, hogy a gyerekek minden jót kívánjanak és megörvendeztessék a palotaiakat. A csapat tagjait önkéntes jelentkezés alapján választották ki, a korhű ruhák, kellékek beszerzéséből pedig nagyon sokan kivették a részüket.

A betlehemezők mintegy három hétig próbáltak; mivel akkor még folyt a felújítás a kultúrházban, a városháza földszintjén, egy jelenleg üresen álló helyiségben gyakoroltak

– árulta el Fülöpné Kocsis Ildikó nyugdíjas óvodapedagógus, aki foglalkozott velük. Ami az előadott kedves, tréfás szöveget illeti, azt az erdélyi, mezőségi Buza községben gyűjtötték, és a makói múzeum jelenlegi igazgatója, a csanádpalotai születésű Szikszai Zsuzsanna tanította meg a hagyományőrző néptánccsoport tagjainak sok-sok éve, amikor ő volt a vezetője.

A hagyomány újraélesztése, úgy tűnt, nagy sikert aratott. A társaságot mindenütt szívesen fogadták, vendégül látták és apró ajándékokkal lepték meg őket. Fülöpné Kocsis Ildikó azt mondta, erre tekintettel jövőre is lesz betlehemezés Csanádpalotán. Mi több, azon is gondolkoznak, hogy feltámasztanak más, hasonló letűnt szokásokat is.