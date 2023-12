Alapvetően nincs bajom a kamionosokkal. Udvariasak, előzékenyek, különösen az olyan kisautókkal és sofőrjeikkel, mint amilyenek mi vagyunk Pezsó Micimmel. A héten azonban felment a vérnyomásom az egyikük miatt.

A tél most már próbálgatja az oroszlánkörmeit. Sok eső hullott, aztán jöttek az éjszakai mínuszok. Az esővíz ráfagyott a kamionok dobozának, ponyvájának tetejére. Egy-két órán át nincs is azzal gond, „csak” amikor enyhül a reggeli fagy. Na, akkor a jó isten mentsen meg minden gyalogost, biciklist, motorost, autóst az ilyen kamionoktól!

Az ominózus napon is fagyos reggelre ébredtünk, Orosházáról, szokás szerint Vásárhely felé vettem az irányt. A forgalom úgy hozta, hogy egy magyar kamion mögött haladtam a 47-esen, a szemből jövő forgalom nem engedte az előzést. Sóshalomnál mutatkoztak az első baljós jelek. Előbb csak féltenyérnyi, tenyérnyi jégdarabkák hullottak a kamion tetejéről. Na, mondom magamban, hátrébb az agarakkal! Van még ott több is, ahonnan ez jött! Lassítottam, hogy az előírtnál is nagyobb legyen a követési távolság. Az „égi áldás” másodpercek múlva érkezett a kamionról, egy fél négyzetméternél nagyobb, 3-4 centis jégdarab képében. Hatalmas durranással ért földet pár méterre előttem. Ha a szélvédőmbe kapom… Erről ne is beszéljünk.

Hazajövet találtam egy 3 perces kis videót, ahol egy kamionos mutatja, hogy indulás előtt egy deszkával, hogyan lehet leverni a jeget a kamion tetejéről. 3 perc alatt megvolt vele. Nagy táblákban küldte a földre a jeget és megjegyezte, ezek a 20-30 kilós darabok simán embert ölhetnek. Azt is mondta, amelyik sofőrnek ehhez nem fűlik a foga, fogadjon egy embert 5000 forintért, aki leszedi a jeget. Vagy ne menjen kamionosnak – ezt már én mondtam csak úgy magamban…