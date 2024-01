Ha elkészül a városháza északi homlokzatának és tornyának az eredeti tervek szerint 257 milliós, de valójában ennél többe kerülő felújítása, a díszterem előtti terasz és a torony is látogatható lesz. A tornyot és a homlokzatot utoljára az 1970-es toronytűz miatt újították fel. Ekkor a rézborítású toronycsúcs teljesen megsemmisült, és az oltás során a harang is megrepedt. A munkálatok egyebek közt érintik a főbejárat feletti teraszt is, ahol az eddigi aszfaltborítás hibája miatt a víz beszivárgott a falakba és megsemmisítette a gipsz díszek megmaradt részét. A műemléki szakemberek szoros ellenőrzése alatt jelenleg is zajló felújítás célja, hogy az eredeti terveknek megfelelően újuljon meg az épület, ezért nem a megszokott, hanem az eredeti barnás, tojáshéjra hasonlító színt kapja – adta hírül a város gyorshír szolgálata.