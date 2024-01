Előre, lányok, asszonyok, várja önöket a közélet rejtelmes, megannyi izgalmat és kalandot tartogató világa! Lehet menni politikusnak, tessék, csak tessék. Ennek előmozdítására a Momentum a nemi kvóta bevezetését találta ki, egyelőre még csak a saját listáikon próbálkoznak így helyzetbe hozni a hölgyeket.

Mindamellett, hogy én is szívesen látnék több okos, felkészült női politikust, valamint tiszteletben tartom a bizonytalan mértékű támogatottsággal bíró kispárt belső döntéshozási mechanizmusait, ezzel az ötlettel kapcsolatban nekem kapásból két problémám is van.

Az egyik, hogy akkor most beleállnak-e rendesen ebbe az általuk is lelkesen támogatott nyugati woke marhaságba, hogy a születési nem az csak egy társadalmi konstrukció és mindenki annak képzeli magát, aminek csak akarja, vagy nem? Mert ha igen, akkor eleve hogy definiálják azt, hogy ki a nő? Talán lesz a kvótás hölgyekén kívül egy „egyéb” kategória is, egy-egy férfi és női jelölt mellé tesznek egy transzvesztitát is, ki tudja.

A másik dolog, hogy milyen megítélése lesz annak, aki így jut be a párt listájára? Hogyan tudja igazolni, hogy nem csak egy szimpla „kvótanő”, hanem tényleg rátermett politikus? Mit tehet a háta mögött összesúgók ellen, akik azt feltételezik, hogy csak azért kapott meg egy lehetőséget, mert más van a lába között, mint egy másik jelöltnek?

A pozíciók nemek szerinti kiosztása káros, diszkriminatív és megalázó, még annak is, akinek csak jót akarnak vele. Az, hogy kvázi gyámság alá helyezve tolják előre a nőket, a hölgyek totális lenézése. Azt feltételezi, hogy önerőből, saját képességeik alapján nem tudnának előrelépni, csak ha kvótákkal egyengetik az útjukat.

Márpedig aki életében találkozott már egy erős, rátermett nővel, az tudja, nem kell semmilyen kvóta, hogy érvényesülni tudjon.