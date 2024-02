Már a második ciklusban tart az az akadémiai csereprogram, ami a Magyar Tudományos Aka­­démia kutatóintézetei és a Bolgár Tudományos Akadémia néprajzi kutatóintézete között létesült. A bolgárkertészet iránt érdeklődő kutatók számára le­hetőséget teremt arra, hogy a bolgár szakemberek kutassák az itteni bolgárkertészek történetét, illetve magyarok is kimehessenek Bulgáriába, megnéz­­ni azokat a településeket, ahon­­nan hazánkba érkeztek. Az SZTE adjunktusa, a Koszta József Múzeum néprajzkutatója is csatlakozott a csereprogramhoz, miután tavaly júniusban vendégül láttak Szófiából há­­rom kutatót, akik egy szegedi konferenciáról látogattak át Szentesre.

Eredeti tárgyi emlékek Maradtak utánuk

– Megnéztük a bolgárkertész emlékművet, voltunk kint Szegváron, áttekintettük a mú­­zeum kiállításait, anyagát, megmutattam nekik a Kurcát, aminek vizéből a bolgárok először öntöztek. Tavaly novemberben pedig a csereprogram keretében pesti kollégákkal ellátogattunk Szófiába, ahol a néprajzi múzeumban tartottunk előadásokat kutatásainkról. Az egyik nap elmentünk a Ljaskovec nevezetű település­­re, ami nincs messze Szentes egyik testvérvárosától.

– Sevlievo és Szentes kapcsolatát a bolgárkertészet kapcsolja össze, bár nem ez a település volt a fő kibocsátó annak idején – mutatott rá Mód László. A testvérváros küldöttségével egyébként a lecsófesztiválon is találkozott, és kiderült, az egyik képviselő családjából is érkeztek bolgárkertészek Magyarországra. De igazából a központ Ljaskovec környéke volt, ott létesült a bolgárkertész-múzeum is, ahol bemutatják tárgyaikat. Nagyon sok fotó is látható, mert képeket küldtek vissza a szülőhelyükre, meg egy nagy vízikereket is felállítottak a múzeum udvarán, az emlékmű az itt használt eszközt is idézi. A tárgyi kultúrát, amit idehoztak a kertészetbe, ott eredetiben lehetett látni, össze tudták hasonlítani az ottani elnevezésüket az idehaza ismertekkel – mesélt tanulmányútjáról Mód László.

A bolgárok mit vittek magukkal?

Említett egy nagyon fontos dolgot: a bolgárkertészek külföldön szerény körülmények között dolgoztak, minden megspórolt pénzüket hazavitték, a külföldön látott építészetet, vagy öltözködést követték.

– Erre is láttunk példát a múzeumban, a thonet székek mintáját a visszatérő bolgárkertészek vitték magukkal, illetve a nők öltözetére is hatott a vendégmunka, tehát a saját népviseletüket levetkőzve már inkább nyugatias, polgári ru­­hákat kezdtek hordani – ma­­gyarázta a kutató.

Egy teljes kertészeti telep makettje is látható a ljaskoveci múzeumban. Fotó: Mód László

– Ez egy nagy élmény volt, hiszen eddig csak azt kutattuk, ahogyan a bolgárkertészek ide hatottak, illetve az itteni tevékenységüket, viszont jó volt látni az eredeti településeket, ahonnan letelepedtek környékünkön a bolgár családok, akiket sikerült beazonosítani. Nagyon sokan hazamentek, so­­kuknak csak egy időszakos migráció volt. Akik itt maradtak, azok ide nősültek, ez tartotta itt őket –mondta Mód László.

Erősítenék a kapcsolatokat a kultúrák között

Tervek között szerepel időszaki vándorkiállítás keretében, akár a testvérvárossal és a ljaskoveci kertészeti múzeummal közösen, a szentesi és környékbeli bolgárkertészek történetét elvinni Bulgáriába, hogy ők is lássák, ebben a térségben hogyan éltek, hogyan hatottak a mindennapokra őseik.

– A migrációnak főleg a negatív hatásait halljuk, ez pedig pont egy pozitív hatás, amiből a befogadó és a kibocsátó közösségek is nyertek. A bolgárkertészek egy tudást adtak át, ami nagyon sok em­bernek egzisztenciát jelentett a térségben is – emelte ki a néprajzkutató. 1875-től kezdődően Szegváron voltak az első telepek, ahonnan az árasztásos öntözésen alapuló, intenzív zöldségtermesztés Szentes környékén széles körben elterjedt. Ha­­zánkban a ki­­egyezést kö­­vetően egyre nagyobb embertömeg ke­­rült be a városok­­ba, és elszakadva fa­­lusi környezetétől nem tudta megtermelni a zöldségféléket. Ez volt az a piaci rés, amibe be tudtak helyezkedni, és a kertészeti technológiájuknak köszönhetően viszonylag korán tudták értékesíteni az árujukat.

Étkezési paprikát és padlizsánt hoztakA témának jellegzetes része, hogy a magyar gasztronómiára hogyan hatottak a bolgárok. Az biztos, hogy előttük nem volt idehaza ét­­kezési paprika.

– Konkrét hatásokat si­került kimutatni, erről ré­­gebben ír­­tam is cikket, például hogy a padlizsánt ho­­gyan terjesztették el. A harmincas években egy bolgárkertész összegyűjtötte a recepteket, ezt ki is adták, Szentesen is osztogatták a magyaroknak, mert ez a zöldség ismeretlen volt – tudtuk meg Mód Lászlótól.

Az eddigi kutatások arra irányultak, hogyan hatottak a befogadó közösségekre. Szentes ebből a szempontból kuriózum, tudomása szerint sehol máshol az országban a bolgároknak nem volt ilyen hatása. Ugyanakkor a hagyományoknak mindenképpen nagyobb teret kellene szentelni a mostaninál. Ez már tényleg az örökségünk – hangsúlyozta a kutató.

Turisztikai attrakció rejlik benne

– A szentesi múzeumban ez a téma korábban nem jelent meg, jelenleg csak egy szelete a gazdálkodást bemutató kiállításon. Nyilván az állandó kiállítások egy idő után elavulnak, újakat kell rendezni, és szerintem nagyon izgalmas lenne, ha egy állandó kiállítást a kertészetnek szentelnénk. Ezt nem úgy képzelem el, hogy csak a bolgárokról szólna, hanem bemutatná a változásokat, akár napjainkig eljutva. Ez a téma Szentesen kiemelten fontos lenne, mert egy identitáselem is, ezért megjelenhetne egy nagyobb szabású tárlaton. Az ötlet a ljaskoveci múzeumból jött, ahol kiállítottak egy makettet, ami egy teljes bolgárkertészetet mutatott be, meleg­ágyi üvegekkel, vízikerekekkel, épületekkel. Akár itt is egy látogatóközpontként működhetne, egy bolgárkertésztanyát meg lehetne jeleníteni a Kurca mentén. Be lehetne mutatni az öntözési technikákat, azok változását, ökofarm jellegűen. Aztán ott van a Szalva-hagyaték, a kutatóállomás története, tehát itt nagyon sok szál van, amit szerintem érdemes lenne összefogni, turizmust is lehetne idevonzani vele. Az országban Szentes egyenlő a paprikával, ebben több lehetőséget is látok. Az örökségturizmus tipikus példája lehetne – magyarázta.

Egy bolgár kutatóintézetből indult egy bolgárkertész kulturális útvonal terve, ebben Szentes is helyszíne lehetne, például az ortodox templom, ahol a korabeli levéltári, anyakönyvi források szerint házasságot kötöttek. Szegváron is van még olyan ártézi kút, amit bolgárkertész, a Nedelkovics család fúratott – említett példákat Mód László.