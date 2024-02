Tizenhárom csapat jelentkezett, de betegség miatt 12-en láttak hozzá délelőtt a kolbásztöltéshez, hogy kiderüljön, ki készíti a legjobb sült kolbászt. Mindenki beleadott apait anyait

– tudtuk meg Szabó Istvántól, Derekegyház polgármesterétől. Látványdisznóvágást is szerveztek, amelyen a tavaly alakult Szentesi Traktoros Egyesület tagjai jeleskedtek. A civil szervezetnek több derekegyházi tagja is van. Ugyancsak részt vett a rendezvényen a nemrégiben éltre hívott Derekegyházi Pálinka Klub is, tagjaik a minőségi és kulturált pálinkafogyasztást népszerűsítették. Természetesen a hagyományos toros ételekből is jutott bőven mindenkinek.

A rendezvényre ellátogatott Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter-helyettes is.

Sajnos, ma már csak nagyon kevés háznál vágnak disznót, de a derekegyházi, illetve a más településeken rendezett disznóvágásokon is nagyon sokan vesznek részt, ami azt jelzi, hogy a hagyomány, ha kicsit át is alakult, de megmaradt

– mondta lapunknak az agrárminiszter-helyettes. Emlékeztetett, hajdan a disznóvágás a paraszti élet ünnepnapja volt, ami összehozta a családi, baráti közösségeket.