1960-ban szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, majd ezt követően meghívással került az egyetem Prof. dr. Jancsó Miklós által vezetett Gyógyszertani Intézetébe, ahol előbb gyakornok, majd tanársegéd volt.

1970-1974 között, - az illetékes magyar hatóságok engedélyével, - szegedi egyetemi állását mindvégig megtartva, - a Brit Inter-University Council kérésére, az ugandai Makerere Egyetem Orvosi Fakultásának Élettani Intézetében dolgozott, mint First Senior Lecturer, ahol 1974-ben brit Ph.D. fokozatot szerzett.

Hazatérése után a SZOTE I. Belgyógyászati Klinikájának lett munkatársa, - előbb mint adjunktus, majd mint docens. A klinika Élettani Kutató és Klinikai Farmakológiai laboratóriumának vezetőjeként 1976-ban védte meg kandidátusi, majd 1987-ben akadémiai doktori értekezését.

1988-1990 között (ismét hivatalos hozzájárulással és szegedi állását megtartva) tanszékvezető egyetemi tanárként dolgozott az etiópiai Addis Ababai Egyetem (AAU) Farmakológiai Intézetében. 1990-ben (mint a Pszichiátriai Klinika munkatársa) átvette az akkor megalakult Új Klinika összes betegellátó és tudományos kutatómunkával foglalkozó laboratóriumának vezetését, amely munkakörében 1998-ban hazai egyetemi tanári kinevezést nyert el.

Szegedi és külföldi szolgálatai alatt igen sok egyetemi és tudományos közéleti szereplést vállalt kongresszusok, tanulmányutak, egyetemi előadások formájában. 1990-91 óta WHO szakértői munkát is végzett, elsősorban afrikai országokban. Ez irányú munkáját, mint professzor emeritus, is folytatta, továbbá a Szegedi Tudományegyetemen mind a magyar, mind pedig a külföldi orvos és gyógyszerész hallgatók részére tartott ezzel összefüggő, trópusi medicinával foglalkozó speciális kollégiumokat.

Vendég professzorként 1999-2006 között, évente több alkalommal, rendszeresen tartott gyógyszertani kollégiumokat az amerikai University of Health Sciences Antigua (UHSA) egyetemen.

Magyar és idegen nyelvű tudományos közleményeinek, egyetemi jegyzeteinek, könyveinek és az általa írt könyvfejezeteknek az összesített száma eléri a 380-at. Több magyar és nemzetközi tudományos társaság tagja, illetve vezetőségi tagja is volt.

1994-ben a Brit Királyi Orvostársaság (Royal Society of Medicine), 1995-ben a Brit Királyi Trópusi Orvostudományi Társaság (RSTHM) fogadta tagjai sorába. 1994-ben toxikológusként tagja volt a Magyar Honvédség öbölháborúban szolgálatot teljesítő szaúd-arábiai egységének, majd 1996-ban Boszniában a magyar IFOR-alakulat belgyógyásza és egészségügyi szolgálatának helyettes vezetője volt, mint tartalékos orvos alezredes.

Tudományos munkáját, oktatói, szakmai és közéleti tevékenységét több magyar és nemzetközi polgári és katonai kitüntetéssel ismerték el.

Temetése 2024. március 1.-én délelőtt 11 órakor a Szegedi Belvárosi Temetőben lesz, engesztelő szentmise aznap reggel 9 órakor a Tátra téri Szent Gellért templomban kerül bemutatásra.