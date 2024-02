A vásárhelyi polgármester a kanadai hitelét, valamint a napelemes rendszerére felvett kölcsönét is kifizette.

Önmagát tartja a legátláthatóbbnak

– Még mindig én vagyok Magyarországon az egyetlen, aki minden alkalommal a családtagjainak a vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra hozza. Úgy gondolom, hogy a transzparencia nem csak a kampány elszámolására, hanem a saját gazdagodásunkra, esetemben szegényedésünkre is vonatkozik, bár azt el kell ismerni, hogy a tavalyi évben a feleségem, Felícia pernyereségéből – amelyet a kormánypárti sajtótól nyert – részben a nyugdíjpénztári pénzem felszabadításából, két hitelünket visszafizettük – dicsérte meg önmagát Márki-Zay Péter. A kifizetés egy része kanadai bankszámlára ment, illetve a napelem-beruházási hitelüket is rendezték.

A polgármester a vagyonnyilatkozata szerint továbbra is felerészben tulajdonosa a 68,3 milliós házuknak.

Tartozik a gyerekének, de elfelejtette feltüntetni

Márki-Zay Péter pénzintézettel szembeni tartozása 2022-ben 20 millióról 22 millióra növekedett, a tavalyi vagyonnyilatkozatában csak 11,6 millió forint szerepel. Az önkéntes nyugdíjpénztári pénze pedig 8,7 millióról 2,3 millióra apadt. Tavaly ilyenkor a vásárhelyi polgármester azt is feltüntette, hogy a már a pénzkereső gyerekeinek is tartozik 3 millió forinttal. A 2023-as vagyonnyilatkozatban, transzparencia ide vagy oda, sem nála, sem a feleségénél nincs feltüntetve a családon belüli 3 milliós tartozás, de az egyik már felnőtt, kereső gyereke vagyonnyilatkozatában ez változatlan összeggel szerepel. A polgármester ugyanis a felesége és a gyerekei vagyonnyilatkozatát is közzétette a honlapján. A felesége nevén van még felerészben egy 55 négyzetméteres társasházi lakás és egy 2 milliós autóhitel.

A képviselőknél sok minden nem változott

A közgyűlési tagok többségének vagyoni helyzetében nem sok minden változott.

Gyöngyösi Ferenc alpolgármester ingatlanai, a 651 négyzetméteres területen álló lakóháza, a 178 négyzetméteres „egyéb helyisége”, amely a cím alapján a New Penna Club és egy 705 négyzetméteres ingatlanon lévő lakóháza megvan. A meglévő autója és utánfutója mellé vásárolt egy másik autót is. A készpénze 3,5 millió forintról 1,8 millióra csökkent. A hitele 2021-ben még 18 millió forint volt, ami 2022-ben 9,3 millióra csökkent, tavaly pedig 8,8 millióra.

Fejes Péter képviselő továbbra is tart szobabérlőt, ebből évi 1 milliós bevétele van. Otlakán Mihály anyagi helyzete javult, a képviselőség mellett két munkahelye is van, ahol összességében 279 ezer forintot keres.

A vagyonnyilatkozatából kiderült, Kis Andrea az alpolgármesterség után az MSZP-közeli Szociális Demokráciáért Alapítvány munkatársa lett.

Cseri Tamás hitele 9-ról 8 millió forintra csökkent. Horváth Zoltán tavaly májusban vett egy 50 négyzetméteres ingatlant az olaszországi Briaticoban, a tengerparton. Ennek 50 százalékban tulajdonosa. A tavalyi vagyonnyilatkozatban 7,6 millió forintos értékpapír is szerepelt, ez már az idei évben nincs meg.