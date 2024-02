Van talajhőmérőm. Még éjszaka se hűl le a talajhőmérséklet tíz fok alá tíz centi mélységben. Ez brutális. Talán Tóth Tamás meteorológus mondta, hogy március végi, április eleji időjárásnak felel meg, ami most van. Ez nagy veszélyt hordoz magában, mert sokkal jobban ki leszünk téve a fagyoknak. Az lenne a normális, ha ez az állapot, minimum kettő, de inkább három-négy héttel később lenne. Most nagyon előre vagyunk, nem is biztos, hogy emlékszek ennyire korai kitavaszodásra