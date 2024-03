Fizetőssé vált az önkormányzat által létrehozott, immár a Tornyai mamutintézményhez tartozó Hódvár Játszóház március 1-jétől. A tarifákat a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ Facebook-oldalán hozták nyilvánosságra. Az alkalmi belépő 1200 forint, Vásárhely Kártyával 900. Az 5 alkalmas bérlet 3500 forint, ami 60 napig használható fel. A bérlet csak délután és hétvégén használható. A nagycsaládos belépő (3 gyermek, 2 felnőtt), 3600 forint, városkártyával 3000 forint. A helyi civilszervezetek, intézmények csoportos belépőt 20 ezer forintért válthatnak. A helyet 1 héttel előtte le kell foglalniuk és maximum 78-an tartózkodhatnak a játszóházban. A más településekről érkező csoportoknak ez az ár 30 ezer forint. Testnevelés órát is lehet tartani a játszóházban, amiért az óvodásoknak, iskolásoknak személyenként 200-200 forintot kell fizetniük. Ez a lehetőség csak a vásárhelyi intézményekre érvényes. Szombatonként 14 és 16 óra között „Csak a tied” címen 50 ezer forintért ki is lehet bérelni a Hódvár Játszóházat, valószínűleg pédául szülinapi zsúrokhoz, ahhoz azonban ez túl drága. A díjszabásban rendelkeztek a kísérőkről is. Egy felnőtt kísérő ingyen léphet be, a további kísérőknek személyenként és alkalmanként 500 forintot kell fizetniük. Egy felnőtt maximum 3 gyerekre ügyelhet.