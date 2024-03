A Körös-torokban a Kemping, és az úgynevezett Bermuda-háromszögben, egy elhanyagoltabb zöldterületen befejeződött a veszélyes fák csonkolása és a menthetetlen fák eltávolítása, tavaly még sokat aggódtak emiatt, de már minden veszélyforrás elhárult

– tudatta Kiss István, a Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Start Szociális Szövetkezet igazgató-elnöke.

Jó hír, hogy a 68 sorszámozott fából csak ötöt kellett teljesen kivágni, a többi „karbantartáson” esett át, fűzfák, hamar ki fognak nyílni. Hatalmas munkán vagyunk túl, amelyet nagy körültekintéssel végeztek a szakemberek

– újságolta a városban Plútó néven is jól ismert férfi, aki tavaly nyáron vette át a területért felelős szövetkezet irányítását. Megköszönte a városellátó intézmény részéről Dékány-Lantos Anikó és Dékány Laura munkáját, akik térítésmentesen, nagy szakértelemmel, a fák tekintetében humánusan készítették el a megelőző dokumentációt. Szintén köszönet illeti a Bodor Csongor által irányított Tiszai Favágók csapatának precíz munkáját. Az önkormányzat támogatásával valósult meg a famentés.

Sajnos, a kemping területén található öt olyan faház, amelyek szálláshelyként már nem üzemelhetnek. A probléma megoldására igényes, jól felszerelt konténerházakat helyezünk el a területen, bízva abban, hogy elnyerik leendő vendégeink tetszését

– folytatta Kiss István.

Összefogás van kialakulóban a vállalkozók részéről is a Körös-torok új arculata érdekében: megújul a homokfocipálya egy csongrádi cég jóvoltából – amely üzemeltetni is fogja –, a lábtengó pálya is fel lesz újítva, szintén egy vállalkozó közreműködésével, valamint egy harmadik cég vállalta, hogy egy standot készít a vízimentők részére – közölte Kiss István.

A rendőrség kérésére levették a „lakó-pihenő övezet” táblát, mivel értelmezése problémába ütközött, helyette sebességkorlátozó táblákat tesznek ki. Továbbra is számít az ötletekre és az építő jellegű kritikákra a Csongrádi Homokföveny igazgató-elnöke. Az aktuális kérdéseket megtárgyalhatják az üdülőtulajdonosok azon a fórumon, amit április 6-án 10 órára, a régi Galériába hívtak össze.