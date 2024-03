A húsvéti hosszú hétvégére megnyitottak a vendégek számára egy új parkolót is, jelentette be a Szegedi Vadaspark. Az új parkolóhelyet a főbejáratnál jobbra fordulva, a Szél utcán (a régi főbejárat irányába) tovább haladva találják meg a Vadasparkba érkezők. Vasárnap és hétfőn 9-17 óra közt tojásvadászattal várják vendégeiket, de a téli szálláshelyüket nemrég elhagyó szurikátákat is láthatják már kinti kifutójukban a látogatók a húsvéti hosszú hétvégén.